Ankara'da kömür yüklü kamyon alevlere teslim oldu Dorse kısmındaki arıza sonucu yanmaya başlayan kömür yüklü kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Ankara'da panik dolu anlar yaşandı.

Kızılcahamam ilçesi Kargasekmez mevkiinde meydana gelen olayda, kömür yüklü kamyonun dorse kısmındaki balataları arıza yaptı.

Ekipler müdahale etti

Bu etki ile kamyon yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Büyük paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)