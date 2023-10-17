Ankara'da kömür yüklü kamyon alevlere teslim oldu

İHA
Ankara'da panik dolu anlar yaşandı.
Kızılcahamam ilçesi Kargasekmez mevkiinde meydana gelen olayda, kömür yüklü kamyonun dorse kısmındaki balataları arıza yaptı.
Ekipler müdahale etti
Bu etki ile kamyon yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
Büyük paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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