DHA
Ankara'da kaza meydana geldi.
Saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı.
Arabasını bırakıp kaçtı
Ardından araç banka şubesine girdi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşını araçta bırakarak bölgeden uzaklaştı.
Kaza anı kamerada
Otomobil ve banka şubesinde hasar oluşurken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Otomobil çekiciyle banka şubesinden çıkarılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış