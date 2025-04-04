İHA
Ankara'dan Beypazarı istikametine giden otomobil, Beypazarı'na 14 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak 3 yaralıyı Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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