Ankara'da köpeğe cinsel saldırı! Hapis cezası belli oldu Arkadaşının emanet ettiği köpeğe cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan adam 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da akıllara durgunluk veren olayın cezası belli oldu. 2020 yılının Temmuz ayında cenazeye katılmak için şehir dışına çıkan bir kişi arkadaşı Volkan Uzun'a köpeğini emanet bıraktı. Bunun üzerine Uzun, cinsel saldırıda bulunup, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Serbest bırakıldı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzun, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Suçlamaları kabul etmedi İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Uzun, "Köpeği eziyet ederek veya tecavüz ederek öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Dava açıldı Uzun hakkında 'sahipli mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık katılmadı. Hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme heyeti, Volkan Uzun'un 'sahipli mala zarar verme' suçunu işlediğine hükmederek, 1 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Cezada erteleme uygulanmadı.