Ankara'da köpeklerin saldırdığı anne eşek kurtarıldı

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HAYTAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurtarılan anne eşek, Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürülecek.

Sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri, harekete geçti.

ANNE KURTULDU, SIPASI KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü desteğiyle tüm gün süren operasyonla, anne eşek köyde bulundu ve kurtarıldı.

Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlendi.

Video için köpekleri sıpanın üzerine saldı İZLE

ÇİFTLİKTE YAŞAYACAK

Anne eşek, nakil aracıyla Haymana'dan Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne doğru yola çıktı. İlk tedavisinin ardından bundan sonraki hayatını çiftlikte geçirecek.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

SALDIRTAN KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, köpekleri anne eşek ve sıpaya saldırttıran şüpheli Berat Kaya ise dün yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.