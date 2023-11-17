Ankara'da korku dolu anlar! Doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı Kentteki 3 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde tadilat sırasında patlama sesi duyuldu. Yapılan incelemelerde patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu tespit edildi. Bölgede inceleme devam ediyor.

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DHA

Başkent Ankara'da hareketli anlar yaşandı.

Bölgede bulunan 3 katlı binanın bodrum katında iş yeri olarak kullanılan dairede, saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada, tadilat yapan 1 kişi yaralandı.

Doğalgaz kaynaklı patlama

Patlamanın etkisi ile çevredeki iş yerleri ve park halindeki araçlar hasar gördü.

İhbarla olay yerine doğalgaz arıza ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirlendi.

Maddi zarar oluştu

Olayda herhangi can kaybı yaşanmazken, bina etrafından bulunan 7 dükkan, bir kaç daire ve 2 araç maddi hasar aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Doğalgaz sıkışması olmuş"

Patlama sonucu yan taraftaki iş yeri hasar gören Arif Çelen, "Dükkanda otururken patlama sesi geldi. Patlamanın etkisi ile dükkanın camları aşağı indi. Patlamanın olduğunu binanın alt katında tadilat vardı. Doğalgaz sıkışması olmuş galiba. Patlama ile dükkanlar hasar gördü. İçeride bir kişi vardı, o da yaralanmış. Maddi zararımız var ama canımıza bir şey gelmedi şükür." dedi.

Soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)