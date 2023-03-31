Ankara'da korkunç cinayet: 72 yaşındaki eşini öldüren koca, müebbet hapis cezasına çarptırıldı! 90 yaşındaki kayınvalidesiyle tartışırken araya giren eşi Huriye Coşkun'u bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Zekayi Coşkun, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Ankara'da yaşayan 72 yaşındaki Zekai Coşkun, eşi ile birlikte bakımını üstlendikleri kayınvalidesi Müşerref Taşkıner ile 29 Ekim 2022'de evden gitmesini istemesi üzerine tartıştı.

72 yaşındaki Huriye Coşkun, eşinin, annesi ile tartışmasını istemediği için araya girdi.

Buna sinirlenen Zekai Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Huriye Coşkun'u 7 yerinden bıçakladı.

Gözaltına alındı

Huriye Coşkun, olay yerinde yaşamını yitirirken eşi de gözaltına alındı.

Zekai Coşkun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Müebbet hapis cezası istendi

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Zekai Coşkun'un suçunun sabit olduğu belirtilerek, bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava görülmeye başlandı.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Coşkun, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savcı, esas hakkında mütalaayı sundu.

Sinirine hakim olamadığını söyledi

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun, önceki beyanlarını yinelediğini belirterek, tartışma esnasında eşinin küfür ettiğini, bu yüzden kendisine hakim olamadığını söyledi.

Yaşananlardan pişman olduğunu dile getirin Coşkun, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Müebbet hapis cezası verildi

Taraf avukatlarının beyanının ardından mahkeme heyeti, sanık Coşkun'un 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Takdiri indirim ile ceza, müebbet hapse çevrildi.