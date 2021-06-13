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    Ankara'da korsan otopark kavgası ölümle bitti

    Çankaya ilçesinde korsan otopark kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurularak can verdi.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 06:27
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    Ankara'da korsan otopark kavgası ölümle bitti

    Ankara’nın Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak’ta kaçak otopark olan kullanıldığı tahmin edilen arazide, Ufuk Kutlu’nun (61) yerde sırtüstü vaziyette kasığından yaralı ve hareketsiz olarak yattığı görüldü.

    Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    YARALI HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kutlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayrıca Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ele geçirdiği pompalı tüfeğe de el koydu.

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    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Öte yandan Ufuk Kutlu’yu vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Deniz B., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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