Ankara'da korumasının öldürdüğü eski ATO Başkan Vekili Mehmet Aypek, toprağa verildi Çok güvendiği korumasının kurşun yağdırdığı eski Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Aypek, Gölbaşı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Aypek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı da katıldı.

DHA

Eski Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Aypek, önceki akşam Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahsi işlerini de yapıyordu

73 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi.

Aypek, şüpheli Güngör'ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

"Zorla dükkan aldı"

Babasının şüpheli Güngör'e oldukça güvendiğini ve bu nedenle şahsi işlerini de onun yaptığını belirten Aypek, şöyle konuştu:

Ankara'da mütehatlik yapan Ş.A., 1.5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için güvendiği Halil Gani Güngör'ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör'ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.'nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim.

"Babam, 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi"

Güngör'ün ayrıca Haymana'da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör'ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum.

"Dolandırıcı ve tehlikeli biri olduğunu belirttim"

Ben, bu şahıs hakkında duyduklarımı babama söyleyerek dolandırıcı ve tehlikeli biri olduğunu belirttim. Babam, şüphelinin uzun yıllardır yanımızda çalıştığını söyleyerek, çevremizdeki insanların duymasının hoş olmayacağını belirtti. Bu konuya karışmamam gerektiğini söyledi. Olay yerinde güvenlikçi olarak çalışan şüphelinin oğlunun da konuya dahil olduğunu düşünüyorum.

İtiraf etti

Katil Halil Gani Güngör ise emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Güngör, “Mehmet Aypek bana senet imzalattırdı. Senedin borcunu ödeyeceğini söyledi ancak ödemedi ve evime haciz geldi. Ben de bu konuyu görüşmek üzere ofisine gittim. Ofiste bana silah çekerek, küfretti. Ben de silahı alıp, 6 el ateş ettim. Ardından teslim oldum.” dedi.

Tutuklandı

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toprağa verildi

Öte yandan Mehmet Aypek'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Gölbaşı'nın Akörençarşak Mahallesi'ne getirildi.

Aypek, öğle vakti Akörençarşak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Aypek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı da katıldı.