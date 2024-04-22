Ankara'da lunaparkta çalışan genç ağır yaralandı Ankara’nın Sincan ilçesinde harçlığını çıkarmak için çalıştığı lunaparkta kafasına adrenalin oyun aracı çarpan genç ağır yaralandı. 16 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı.

İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki Harikalar Diyarı Parkı’ndaki lunaparkta harçlığını çıkarmak için çalışan 16 yaşındaki Mustafa. A’nın kafasına, “Adrenalin” adlı oyun aracı çarptı.

Mustafa A’nın yardımına, aynı lunaparkta çalışan 17 yaşındaki arkadaşı K.E geldi.

Ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağ1lık ekipleri sevk edildi.

Lunaparkta bulunan oyun aracı kafasına çarptı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, önce Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gencin ailesi olayla ilgili şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

”Lunaparkta çalışan aynı yaşta çocuklar var”

Kardeşinin kafatasında kırıklar olduğunu belirten gencin ağabeyi Sait Atmaca, "Kardeşim 16 yaşında. Yetkililerden yardım istiyorum. Lunapark’ta çalışan aynı yaşta çocuklar var. İhmal var. Makine kardeşimin kafasına çarpıyor ve olay yerine yığılıyor. Kafatasında çeşitli kırıklar var. ” diye konuştu.

“Arkamı döndüğümde arkadaşımın düşüşünü gördüm. Durumu çok ciddi”

Aynı lunaparkta çalıştığı arkadaşı K.E., olay anını anlattı.

Arkadaşının sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade eden K.E., “Ben de bu lunaparkta sigortasız olarak çalışıyorum. Arkadaşım adrenalin makinesinde çalışıyordu. Akşam çalışırken arkama döndüğüm esnada Mustafa’nın düşüşünü gördüm. İhmalkarlık olduğu için arkadaşım kaza geçirdi. Koşarak arkadaşımın yanına gittim. Sağlık durumu çok ciddi. Kafasında kırık mevcut. Beyninde kanama var. ” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)