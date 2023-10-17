Ankara'da manken Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un 73 yaşındaki babası avukat Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Ankara'da Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı. İddianame düzenlendi Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. İyi hal indirimi kullanıldı Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Ehliyetine 2 yıl el konuldu Öte yandan, tutuksuz sanık Nasır'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)