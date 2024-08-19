Ankara'da market sahibini rehin alan firari hükümlü etkisiz hale getirildi Ankara'da bir marketin sahibini rehin alan firari hükümlü, müzakereci polislerin uğraşlarına rağmen elindeki silahı bırakmayınca düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde firari hükümlü, bir marketin sahibini rehin aldı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs elindeki silahı bırakmadı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla firari hükümlü etkisiz hale getirildi.

Market sahibi ise yara almadan kurtulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)