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    Ankara'da marketleri soyan 3 hırsızı JASAT yakaladı

    6 marketten 10 bin TL değerinde ürün çaldığı öne sürülen 3 hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. 3 hırsız hakkında adli işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 07:50
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    Ankara'da marketleri soyan 3 hırsızı JASAT yakaladı

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde 6 farklı markette hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hırsızlık şüphelisi A.Y., V.K. ve İ.Y.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

    ARAÇLARINDA 10 BİN LİRALIK MARKET ÜRÜNÜ ÇIKTI

    Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları araç içerisinde yapılan aramada ise 10 bin TL değerinde market ürünü ele geçirdi.

    Ele geçirilen ürünler market sahiplerine teslim edilirken  A.Y., V.K. ve İ.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Ankara da marketleri soyan 3 hırsızı JASAT yakaladı #1

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