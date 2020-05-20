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    Ankara'da, medikal malzeme fabrikasında yangın çıktı

    Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kısmen kontrol altına alınırken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 20.05.2020 - 16:33
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    Ankara'da, medikal malzeme fabrikasında yangın çıktı

    Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Malıköy Mahallesi'nde, medikal malzeme üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Öte yandan yangının, fabrika deposunda hasara yol açtığı öğrenildi.

    Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın

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