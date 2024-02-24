Ankara'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde Abdullah Can A. yönetimindeki otomobil ile Şahin Çelik idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi savrulan araç bariyerle saplandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Anne ve oğlu öldü
Kazada Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken annesi Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Mezarlık ziyaretinden dönüyorlardı
Alınan bilgilere göre ailenin babası 2 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Kazada ölen Şahin Çelik ve annesi Elif Çelik ise Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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