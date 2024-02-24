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Ankara'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu öldü

Ankara'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu öldü Ankara Polatlı'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada mezarlık ziyaretinden gelen anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.