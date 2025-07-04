Ankara'da moto kuryenin öldüğü kazada sürücü serbest

Yemek siparişi sitesinde moto kurye olarak çalışan Emrullah Kılıç, geçen hafta pazar günü Keçiören ilçesinde sipariş götürürken kullandığı motosiklet, Ahmet Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan Kılıç, kaldırıma sürüklenirken, motosikleti ise ağaca çarptı.

Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Y., nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

RAPOR DOSYAYA GİRDİ

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polisin hazırladığı rapor, dosyaya girdi.

Kaza raporunda ticari araç sürücüsü Ahmet Y.'nin, 'Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkı vermemesi' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu, ölen moto kurye Emrullah Kılıç'ın ise 'Aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren görüntüde, hafif ticari aracın motosiklete çarpıp, sürüklediği görüldü.

KAZA YERİNE OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ASTI

Mustafa Kılıç, kaza yerinde oğlunun sürüklendiği sokakta bulunan ağaca gül ve fotoğraflarını astı. Mustafa Kılıç, sürücünün tutuklanmamasına tepki gösterdi ve karara itiraz ettiklerini söyledi. Mustafa Kılıç, "Çocuğum askerliğini yapmış bir vatan evladıdır. Türk bayrağının altında Suriye'de kurşunların altında bile bana telefon etti. Burada bu kazada hayatını kaybetti." dedi.

Rapor ve güvenlik kamerası görüntüsüne göre ticari araç sürücüsünün kusurlu olduğunu söyleyerek, "Arabayla gelip vuruyorlar oğluma. Fren izi bile yok. Çocuğumu ağaca kadar vuruyorlar, eziyorlar. Altında kalıyor ayakları. Esnaf sağ olsun koşuyorlar yardım etmek için kaldırmaya çalışıyorlar. Vuran şahıslar da başında böyle dikilip, elinde sigara içiyor. Bu şahıslar yardım etmiyor.

Benim oğlum gitti. Burada hız sınırı 30. Bu arkadaşlar 90'la, o yoldan çıkıyor. Benim çocuğum zaten bütün ekipmanları tam; kaskı, kolluğu, yeleği, ceketi var. Raporda benim çocuğuma yüzde 25, karşı tarafa yüzde 75 kusur vermişler. Benim çocuğum yüzde 25'i de hak etmiyor. Ben bunlara yüzde 100 istiyorum. Benim çocuğum kurye, ekmeğinin peşinde." diye konuştu.

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Oğlunun milli sporcu olduğunu ve evlilik hazırlığı yaptığını belirten Mustafa Kılıç, "Yolda hiç tümsek yok. Burada tümsek olsaydı bu şahıs hızlı gelmezdi. Buraya gelip orada bir frene basardı. O tümsek olmadığı için de bu kaza meydana geldi. Karara itiraz ettik.

Sürücünün tutuklanmasını istiyoruz. Çok sayıda kurye kazası oluyor. Yasa da gelmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da motorculara saygı göstermeleri lazım. Sonuçta bunlar ekmeğinin peşinde." dedi.