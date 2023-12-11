İHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda I.E. isimli 8 yaşındaki kız çocuğuna, ailesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken C.M. idaresindeki motosiklet çarptı.
Çarpmanın ardından kız çocuğu ve motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kazada kız çocuğu I.E. hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü C.M. ise ağır yaralı olarak Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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