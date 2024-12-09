Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi üzerinde seyreden okul servisi şoförü Ali Kaya, lise öğrencilerini taşıdığı sırada Nasrettin Hoca Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini yitirdi.
Sürücünün kontrolünden çıkan öğrenc servisi, Ankara yönüne giden Vasfi Acar'ın kullandığı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.
2 ÖĞRENCİ CAMDAN DIŞARI SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle servisteki 2 öğrenci camdan dışarı savrulurken, sürüklenen hafif ticari araç ise refüje çarparak durabildi.
Kazada araç sürücüleri ve 7 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Ağır yaralanan lise öğrencisi Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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