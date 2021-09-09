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    Ankara'da 'on numara yağ' üretimine suçüstü

    Lisanssız toplanan yağlardan kaçak akaryakıt üretilen besi çiftliğine İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 2 kişi suçüstü yakalandı. Toplam 1 milyon 207 bin 155 TL ceza uygulandı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 07:10
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    Ankara'da 'on numara yağ' üretimine suçüstü

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinde 'on numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

    Besi çiftliğine Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda F.A. ve S.B., akaryakıt üretmek üzere 10 tonluk tanklar içerisine yağ ve benzeri malzemeleri doldurdukları sırada suçüstü yakalandı.

    1 MİLYON 207 BİN 155 TL İDARİ PARA CEZASI

    2 kişi gözaltına alınırken, firmanın atık yağları toplamak için Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından alınan herhangi bir ruhsat veya lisans belgesinin de olmadığı tespit edildi.

    Lisanssız yağ toplayan ve yakıt haline getiren F.A. ve S.B.'ye 2872 sayılı Çevre Kanun'u gereğince toplam 1 milyon 207 bin 155 TL idari para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

    Ankara da on numara yağ üretimine suçüstü #1

    Ankara da on numara yağ üretimine suçüstü #2

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