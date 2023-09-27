Ankara'da oto kaportacı borçlu olduğu yeğeni tarafından öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'nde iş yerinde, oto kaportacı Erol Arı ile borçlu olduğu yeğeni Celal Güngör arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada Celal Güngör, yanında getirdiği tüfekle dayısı Erol Arı'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Gelen sağlık ekibi, Erol Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Celal Güngör jandarma tarafından gözaltına alındı.
Cenazesi toprağa verildi
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Erol Arı için Mamak ilçesindeki Ortaköy Camisi’nde öğlende cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Arı'nın ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Arı, namaz sonrası toprağa verildi.
Şüpheli adliyeye sevk edildi
Şüpheli Celal Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)