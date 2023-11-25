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Ankara'da otobüsü sollamaya çalışan kadın sürücüye saldırı

Ankara'da otobüsü sollamaya çalışan kadın sürücüye saldırı Otobüs sürücüsü, akan trafikte aracını durdurup, kendisini geçmeye çalışan kadın sürücüyle tartıştı. Hakaretler ederek otomobilin camlarına vuran otobüs sürücüsünün o anları kayda alındı.