Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki trafikte panik anları yaşandı.
06 AL 1670 plakalı kadın otomobil sürücüsü, sol şeritte seyir halinde olan 06 HO 1200 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.
Otomobil sürücüsünün ısrarla selektör yaparak geçmeye çalışması üzerine, otobüs sürücüsü akan trafikte aracını durdurup aşağıya indi.
"Ben burada can taşıyorum"
Arkasında duran otomobil sürücüsünün yanına giden öfkeli sürücü, "Ben burada can taşıyorum" diyerek, tepki gösterdi.
Otomobilin camını yumrukladı
Yaşanan tartışmanın büyümesiyle otobüs sürücüsü, otomobilin camlarına vurarak hakaretler savurdu.
Karşılıklı hakaretlerden sonra, çevredeki vatandaşların ve otobüsteki yolcuların müdahalesiyle öfkeli sürücü güçlükle sakinleştirildi.
O anlar kamerada
Otobüs sürücüsü aracını çalıştırıp seferine devam ederken, otomobil sürücüsü de olay yerinden uzaklaştı.
Trafikte yaşanan bu tartışma ise bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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