Ankara'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı Akyurt ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA

Bugün akşam saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu üzerinde, Yenice Mahallesi yakınlarında, Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 PA 875 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EBC 368 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle alev alan traktördeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, alevlere maruz kalan traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 1 kişi ise sağlık ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)