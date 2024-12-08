Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 ölü

DHA

Ankara-Çankırı kara yolu üzerinde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Çandır mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan kontrolde, araçta sıkışan aynı aileden Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu’nun (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölen kişilerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.