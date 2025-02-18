Ankara'da park halindeki otomobil yokuş yukarı hareket edip başka araca çarptı

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde Umutcan Güler, otomobilini yokuşta bulunan başka bir otomobilin önüne park etti.

Otomobil, gece kendiliğinden çalışıp geriye doğru hareket etti, arkada park halinde bulunan otomobile çarparak durdu.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken araçlarda hasar oluştu.

"KENDİ KENDİNE GERİ GİTTİĞİNİ GÖRDÜM"

Umutcan Güler, otomobili yokuşa park edip evine çıktığını belirterek, "Sonrasında araba kendi kendine geri giderek arkadaki sıfır arabaya vuruyor. Sabah işe gideceğim zaman arabanın bu halde olduğunu gördüm. Önce arabayı soyduklarını zannettim. Diğer araç da üst kat komşumuzun. Onun vurduğunu da zannettim. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman kendi kendine geri gittiğini gördüm. Otomobili aldığımda adak adadım ancak borçlarım nedeniyle yerine getiremedim. Bunun için de suçun bende olduğunu düşünüyorum. Bir usta sayesinde anladık nedenini. Arabanın elektrik tesisatında bir sıkıntı varmış. Elektrik kaçağı olduğu için araba yokuş yukarı, kendi kendine geri gidiyormuş. Güvenlik kamerasını ilk izlediğimde şok oldum. Hiç beklemediğim şey. Bir de ilk göz ağrım olduğu için arabayı satmayı düşünmüyorum. Bu arabanın içinde özel bir ruh var. Arabaya 'Şeytan' ismini düşünüyorum" dedi.

Otomobiline kötü yorum yapan arkadaşlarıyla konuşmadığını söyleyen Güler, olayın ardından otomobili her park ettiğinde elektrik tesisatını tamamen kapattığını söyledi.