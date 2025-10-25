Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan biri öldü Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 ve 16 yaşlarındaki kız çocukları parkta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkol aldığı iddia edilen çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yoğun bakıma alındı.