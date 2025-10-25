Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan biri öldü

- Ankara'da kayıp ihbarı yapılan 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu parkta baygın bulundu.
- Aşırı alkol aldığı iddia edilen çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları akşam saatlerinde 112'yi arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulunan H.K. ve E.K.E.A., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tedavi altına alınan çocuklardan H.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı.
H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi.
ALKOL ALDIKLARI İDDİASI
Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.