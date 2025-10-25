Abone ol: Google News

Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan biri öldü

Ankara'da ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 14 ve 16 yaşlarındaki kız çocukları parkta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Aşırı alkol aldığı iddia edilen çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yoğun bakıma alındı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 23:48
Ankara'da parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan biri öldü
  • Ankara'da kayıp ihbarı yapılan 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğu parkta baygın bulundu.
  • Aşırı alkol aldığı iddia edilen çocuklardan biri hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları akşam saatlerinde 112'yi arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki teknopark içinde baygın halde bulunan H.K. ve E.K.E.A., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Tedavi altına alınan çocuklardan H.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı.

H.K. ve E.K.E.A.'nın ailelerinin polise kayıp ihbarında bulundukları öğrenildi.

ALKOL ALDIKLARI İDDİASI

Çocukların parkta aşırı miktarda alkol aldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

