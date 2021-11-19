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    Ankara’da patlama anı kamerada

    Bir apartmanda 1’i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3’ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlama, bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 12:45
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    Ankara’da patlama anı kamerada

    Ankara’nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün gece saat 22.26'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi.

    Patlama sesini duyan komşular polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

    6 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILDI

    İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme Kahtan (5), Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15) ve Zine Abdülkerim El Vahap'ı (25) göçük altından çıkardı.

    Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

    Ankara’da patlama anı kamerada ViDEO

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Kahtan ve kızı Melek Kahtan kurtarılamazken, vücutlarında kısmen yanıklar olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Patlama anı ise binanın karşısında bulunan bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Ankara’da patlama anı kamerada #1

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