Bir alışveriş merkezinde yapılan petshop denetiminde, kapalı otoparkın altındaki depoda merdiven altı üretim yapıldığı belirlendi.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 14 Temmuz 2022'den itibaren petshoplarda evcil hayvan satışı yasaklandı.

Satışlar, internet ve katalog üzerinden yapılmaya başlandı.

DHA’nın haberine göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Ankara Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan satışının yasaklandığı petshoplara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Daha önce kedi ve köpeklerin bulunduğu kafeslerin boş olduğu, bazılarında kafeslerin de kaldırıldığı görüldü. Görevliler, kedi ve köpeklerin yeni yasa ile birlikte nasıl satılması gerektiğini işletme sahipleri ve çalışanlara anlattı.

Otopark altındaki depoya baskın yapıldı

Denetimler sırasında bir AVM'de faaliyet gösteren petshopta, merdiven altı kedi-köpek üretimi yapıldığı yönündeki ihbar da değerlendirildi.

AVM'nin kapalı otoparkında bulunan petshopa baskın yapıldı. Petshopa ait AVM'nin kapalı otoparkının altındaki depo kontrol edildi.

Yemek kapları ile kafeslerinin küf kapladığı belirlendi

Polis eşliğinde yapılan denetimde içerideki derme çatma kafeslerde uygunsuz koşullarda tutulan 3 kedinin olduğu görüldü.

Kedilerin su, yemek kapları ve kafeslerinin küf kapladığı belirlendi. Merdiven altı üretim yapılan yerde hayvanların havasız ve kötü koşullarda tutulduğu, ayrıca aç ve susuz kaldıkları da saptandı. El konulan kediler, veterinerde tedaviye alındı.

Ankara’da petshop denetiminde, merdiven altı üretime suçüstü yapıldı VİDEO



Para cezası verildi

İş yeri sahibi hakkında tutanak tutuldu. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki 'hayvanların bakımlarını ihmal etmek, aç, susuz bırakmak' maddesini ihlalden hayvan başını 2 bin 43 TL olmak üzere toplam 6 bin 129 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan incelemede iş yerinin ruhsatının bulunmadığı da belirlendi. Petshop sahibine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce de 15 bin TL para cezası uygulanacağı öğrenildi. Yetkililer, katalog üzerinden kedi-köpek alacak kişilerin, hayvanın nerede üretildiği ve ruhsatlı bir üretim çiftliği olup olmadığını araştırmalarını istedi.