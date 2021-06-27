Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen silahlı saldırgan gözaltına alındı.

Ankara polisi, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında Mamak ilçesine bağlı Tıp Fakültesi Caddesi'nde kontrol noktası kurdu.

Denetimler sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Şüphelinin silahından çıkan kurşun olay yerindeki polis aracına isabet etti. Polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarını tedbir amaçlı kapattı.

SALDIRGANA GÖZALTI

Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.