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    Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı

    Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen silahlı saldırgan gözaltına alındı.
    • AA
    • 27.06.2021 - 09:16
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    Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı

    Ankara polisi, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında Mamak ilçesine bağlı Tıp Fakültesi Caddesi'nde kontrol noktası kurdu.

    Denetimler sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Şüphelinin silahından çıkan kurşun olay yerindeki polis aracına isabet etti. Polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarını tedbir amaçlı kapattı.

    SALDIRGANA GÖZALTI

    Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Ankara da polis kontrol noktasına ateş açıldı #1

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    Ankara da polis kontrol noktasına ateş açıldı #3

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