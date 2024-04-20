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Ankara'da sağanak etkili oluyor

Ankara'da sağanak etkili oluyor Kentte etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkilerken, devrilen ağaçlar hasara neden oldu. Ulaşımda da yaşanan aksamalar nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.