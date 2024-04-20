Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına yerini sağanak yağışa bıraktı.
Kent merkezinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ağaç dalları kırıldı ve yollarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etimesgut ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde bulunan Recep Tarman Parkı'nda bir ağacın dalı gövdesinden kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Olumsuz hava şartları gece saatlerine kadar sürecek
Mamak Asım Gündüz Caddesi'nde de bir ağacın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dalı kaldırıma devrildi. O sırada yolda kimsenin olmaması can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ankara'da olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Yer yer saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına
Ankara Valiliği'nce dün yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde beklenen kuvvetli rüzgarların, yer yer saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtilerek vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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