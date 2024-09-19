Ankara'da sahte bal üreten fabrikada 8 bin ton malzeme ele geçirildi İnsan sağlığını tehdit eden ve etiket mevzuatına aykırı bal üretiminin yapıldığı fabrikaya düzenlenen operasyonda, 8 bin ton malzeme ve 100 bin adet çeşitli markalara ait bal etiketi ele geçirildi.

İHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyurt'ta faaliyet gösteren bir bal üretim tesisinde tüketime uygun olmayan ürünlerin üretildiği ve etiketleme mevzuatına aykırı işlemler yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da katılımıyla fabrikaya kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR LİRAYA YAKIN ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında, 2.500 ton fruktoz şurubu, 2.000 ton şeker, 3.650 ton glikoz şurubu, 150 ton sahte glikoz, fruktoz şeker ve 100 bin adet çeşitli markalara ait bal etiketi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 960 milyon lira olduğu belirtilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

VALİ ŞAHİN, VATANDAŞLARI UYARDI

Ankara Valisi Vasip Şahin, gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak şunları ifade etti:

Bugün, bölgemizdeki iş yerlerinde bozuk veya sahte bal üretildiğine dair aldığımız ihbarlar doğrultusunda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sonucunda, burada ve diğer işletmelerde yüzlerce ton bozuk gıda ve yasaklı ürünler ele geçirildi. Hem adli hem de idari süreçler devam etmekte ve ele geçirilen malzemeler yakında imha edilecektir. Vatandaşlarımızdan ve esnaflardan ricamız, ellerine geçen malzemeleri ve sundukları ürünleri titizlikle kontrol etmeleri ve orijinallik ile gıda güvenliğine özen göstermeleridir. Ayrıca, tüketicilerin fiyatlara aldanmadan, sağlıklarını riske atmamaları için dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın sağlığını korumak amacıyla, zararlı üretimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)