Ankara'da satırlı kavga: Başından yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında bir kişi yanında getirdiği satır ile karşı gruba saldırdı.
Olayı gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BAŞINDAN YARALANDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin başından yaralandığı tespit edildi.
Kavgaya karışan gruplar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.