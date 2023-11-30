İHA
Ankara'da korku dolu anlar yaşandı.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda kan aktı.
Etimesgut ilçesinde bir markette çalışan 18 yaşındaki Mustafa A.Ö. mesai saatleri içindeyken yanına bir şahıs yaklaştı.
'Hayırdır' kavgası
Ardından selam vererek elini tuttu.
Bunun üzerine market çalışanının, "Hayırdır, niye elimi tuttun?" dediği şahıs, "Hayırdır?" diyerek yanıt verdi.
Satırlı saldırı
Öfkesi dinmeyen adam satırla saldırdı.
Saldırı sonucu Mustafa A. Ö. yaralandı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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