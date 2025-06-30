Ankara'da servis minibüsü kamyona çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Ankara Çevre Yolu’nun Gölbaşı yönünde, 06 C 1162 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden 06 KA 7705 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiğini, 5 yolcunun ise yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle Gölbaşı yönündeki trafik kısa süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.