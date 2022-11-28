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    Ankara'da seyir halinde maç izleyen sürücü hız sınırı aştı

    Kimliği belirsiz bir şahıs trafikte seyir halindeyken maç izleyerek trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 28.11.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:44
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    Ankara'da seyir halinde maç izleyen sürücü hız sınırı aştı

    Ankara'da bir trafik magandası hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

    Dünya Kupası maçları devam ederken, Ankara-İstanbul Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bir sürücü seyir halinde olduğu esnada aracında maç izlerken görüntülendi.

    Umursamaz otomobil sürücüsü seyir halinde telefona bakarken korku dolu anşar yaşattı.

    Hız limitini aştı

    Direksiyon başında maç izleyen şahsın hız limitlerini aştığı ve can güvenliğini tehlikeye attığı anlar tepkiye sebep oldu.

    O anlar kayıt altına alındı

    Sürücü maç izlerken başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

    Ankara'da seyir halinde maç izleyen sürücü kamerada VİDEO

    Ankara da seyir halinde maç izleyen sürücü hız sınırı aştı #1


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