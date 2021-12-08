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    Ankara'da seyir halindeki kamyonet alev aldı

    Akyurt ilçesinde hurda yüklü kamyonet, elektrik sistemindeki arıza nedeniyle ateş topuna dönüştü.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:56
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    Ankara'da seyir halindeki kamyonet alev aldı

    Ankara-Kalecik yolu Akyurt mevkisinde seyreden hurda yüklü kamyonet, elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı.

    Sürücüsünün kenara çekip aşağıya indiği kamyonet, adeta ateş topuna dönüştü.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

    Ankara da seyir halindeki kamyonet alev aldı #1

    Ankara da seyir halindeki kamyonet alev aldı #2

    Ankara da seyir halindeki kamyonet alev aldı #3

    Ankara da seyir halindeki kamyonet alev aldı #4

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