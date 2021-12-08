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- Ankara'da seyir halindeki kamyonet alev aldı
Ankara'da seyir halindeki kamyonet alev aldı
Akyurt ilçesinde hurda yüklü kamyonet, elektrik sistemindeki arıza nedeniyle ateş topuna dönüştü.
- İHA
- 08.12.2021 - 09:21
- Güncelleme : 08.12.2021 - 09:56
Ankara-Kalecik yolu Akyurt mevkisinde seyreden hurda yüklü kamyonet, elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı.
Sürücüsünün kenara çekip aşağıya indiği kamyonet, adeta ateş topuna dönüştü.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.