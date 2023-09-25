DHA
Ankara'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Dün öğle saatlerinde Niğde güzergahında Gölbaşı mevkiinde, Bora Rendeci yönetimindeki motosiklette arıza yaşandı.
Seyir halindeki motosiklet, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Devrilip sürüklenen motosiklet, kısa sürede alev aldı. Araçla birlikte sürüklenen sürücü Rendeci, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rendeci, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza, arkadaki motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Görüntüde sürüklenen motosikletin alev alıp yandığı görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)