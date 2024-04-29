Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı: 4 kişilik aile son anda kurtuldu

AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlyas Biçen yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip, eşi ve 2 çocuğunu araçtan çıkarırken sonrasında ise itfaiyeye haber verdi.
Kontrol altına alındı
Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
İnceleme sürüyor
Otomobilin demir yığınına döndüğü yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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