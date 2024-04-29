Ankara'da seyir halindeki otomobil alev aldı: 4 kişilik aile son anda kurtuldu Beypazarı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya döndü. Sürücü, eşi ve 2 çocuğu son anda kurtuldu.

AA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlyas Biçen yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip, eşi ve 2 çocuğunu araçtan çıkarırken sonrasında ise itfaiyeye haber verdi.

Kontrol altına alındı

Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme sürüyor

Otomobilin demir yığınına döndüğü yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)