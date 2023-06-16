Ankara'da silahla vurulan genç avukat yaşamını yitirdi Ankara Çankaya'da silahla vurulan 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun hayatını kaybetti.

AA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir rezidanstan Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen çağrı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildiği sırada söz konusu adresten 112'yi telefonla arayan bir kişi kız arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatar halde buldu.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlendi.

Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına kalp masajı uyguladı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbarın geldiği evde yapılan incelemede yatak odasında kan izleri tespit edilirken olayda kullanılan silah da yorganın arasında bulundu.

Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Polis ekipleri olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B.'yi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı ifadesinde olayın intihar olduğunu öne sürdü.

Yaklaşık bir aydır söz konusu evde kaldıklarını belirten Muhammet B., banyoda bulunduğu sırada odadan silah sesi geldiğini, yatakta yaralı gördüğü kız arkadaşını kucağına alıp asansörün önüne kadar getirdiğini ve 112 ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Emniyette ifade işlemleri süren zanlının başka bir ilde otel işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.