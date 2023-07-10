Ankara'da sokak köpeği kazaya yol açtı: Küçük kız yaralandı

İHA
Sokak köpekleri korku saçmaya devam ediyor.
Türkiye'de henüz önüne geçilemeyen sorunlardan biri de başıboş köpekler...
7'den 70'e tüm vatandaşların büyük bir korku yaşadığı ve sokakta güvende hissetmediği sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme yol açıyor.
Kimi zaman ise yaşanan kovalamacada ağır yaralanmalar yaşanıyor.
Saldırıya uğradı
Bu kez olayın adresi Ankara.
Kızılcahamam ilçesinde yaşanan olayda, ailesiyle Bolu'dan gezmek için gelen bir kız çocuğu, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Otomobilin altında ezilmekten kurtuldu
Üzerine gelen köpeklerden kurtulmaya çalışan talihsiz çocuğa yoldan geçen bir otomobil çarptı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.