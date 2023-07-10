Ankara'da sokak köpeği kazaya yol açtı: Küçük kız yaralandı Kentteki aşıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Ezilmekten son anda kurtulan çocuk, facianın eşiğinden döndü.

İHA

Sokak köpekleri korku saçmaya devam ediyor.

Türkiye'de henüz önüne geçilemeyen sorunlardan biri de başıboş köpekler...

7'den 70'e tüm vatandaşların büyük bir korku yaşadığı ve sokakta güvende hissetmediği sokak köpekleri, saldırılarıyla ölüme yol açıyor.

Kimi zaman ise yaşanan kovalamacada ağır yaralanmalar yaşanıyor.

Saldırıya uğradı

Bu kez olayın adresi Ankara.

Kızılcahamam ilçesinde yaşanan olayda, ailesiyle Bolu'dan gezmek için gelen bir kız çocuğu, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Otomobilin altında ezilmekten kurtuldu

Üzerine gelen köpeklerden kurtulmaya çalışan talihsiz çocuğa yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.