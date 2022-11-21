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- Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu
Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu
Ankara Polatlı'da bir kişi, önce akrabalarıyla tartıştı, ardından da tüfekle oynadığı esnada kendisini vurdu. Murat Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
- 21.11.2022 - 17:09
- Güncelleme : 21.11.2022 - 17:29
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yenimehmetli Mahallesi’nde kuzenleriyle tartışan Murat Y., tüfekle oynarken kendini vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 kiş gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, Murat Y.’nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişi gözaltına alınırken, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.