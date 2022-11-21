Petrol
83.62
-4.57%
Euro
19.0786
-0.81%
Dolar
18.6167
0.04%
Altın
1.039
-0.66%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
308.639
-2.55%
BTXN Coin
6.05
0.16%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu

    Ankara Polatlı'da bir kişi, önce akrabalarıyla tartıştı, ardından da tüfekle oynadığı esnada kendisini vurdu. Murat Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.
    • 21.11.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu

    Ankara'nın Polatlı ilçesi Yenimehmetli Mahallesi’nde kuzenleriyle tartışan Murat Y., tüfekle oynarken kendini vurdu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    2 kiş gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, Murat Y.’nin şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişi gözaltına alınırken, kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

    Ankara da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu #1


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    'Terör örgütleri maşadır'
    Dünya

    'Terör örgütleri maşadır'

    Türkiye’de dolandırılan Pakistanlı aile, yardım istiyor
    Yaşam

    Türkiye’de dolandırılan Pakistanlı aile, yardım istiyor

    Görüş Bildir