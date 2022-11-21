Haberler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu

Ankara'da şüpheli ölüm: Silahla oynarken kendini vurdu

Ankara Polatlı'da bir kişi, önce akrabalarıyla tartıştı, ardından da tüfekle oynadığı esnada kendisini vurdu. Murat Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.