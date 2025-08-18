Ankara'da taksi durağındaki görevliye kılıçlı saldırı: O anlar kamerada

Ankara'nın Mamak ilçesinde, G.K., durağı arayarak evine taksi istedi.

Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü.

GÖREVLİYE KILIÇLA SALDIRDI

Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., buradaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırdı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'Kasten yaralama' başta olmak üzere 6 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.