Antalya'da taksiciye dehşeti yaşattı! Silahın kabzasıyla vuran saldırgan tutuklandı Gece saatlerinde taksiye müşteri olarak binen silahlı saldırgan, bir süre sonra şoföre silahlın kabzasıyla saldırdı. Sürücü şans eseri yara almazken şüpheli, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Antalya'da garip bir olay yaşandı...

Taksi şoförü Ahmet Er, 1 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesinde Haydar Ergin adlı yolcuyu aracına aldı.

Gitmek istediği yeri soran sürücü, bir süre mahalle aralarında dolandı.

Belinden tabanca çıkardı

Kavşağa geldiğinde ise yolcu Ergin'e nerede ineceğini sordu.

Ergin'in işaret ettiği yönde aracı sürmeye devam eden Er, bir sorunu olup olmadığını sorunca, belinden tabanca çıkaran Haydar Ergin, mermiyi namluya sürdü.

Kabzasıyla vurdu

İki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Er, kendisinden ne istediğini sordu. Ergin ise bağırarak Er'in başına tabancanın kabzasıyla vurdu.

Aracıyla manevra yapan Er, Ergin'in elindeki silahı almak için üzerine atladı.

Kısa sürede yakalandı

Boğuşma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Bir süre sonra araçtan inen Haydar Ergin, kaçtı.

Ahmet Er'in durumu ihbarıyla gelen motosikletli polisler, Haydar Ergin'i 1 sokak ileride yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ergin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sürücü Ahmet Er ile Haydar Ergin'in araç içindeki boğuşması ve tabancayla tehdit etme anları da araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)