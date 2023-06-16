Ankara'da tarım ilacı zehirlenmesi: 1'i çocuk 2 ölü

DHA

Ankara'da böcek ilacı can aldı..

Keçiören ilçesine böcek ilaçlamasından 3 kişi zehirlendi.

Olayda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi tedavi altına alındı...

Edinilen ilk bilgilere göre, binadaki bir ev sahibinin evini ilaçlattığı tarım ilacının tüm binada etkili olduğunu öğrenildi..

Konuyla ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama geldi.

Ölen kişilerin Türk vatandaşı olduğunu belirten Vali Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ağır yaralandı. Bize gelen bilgilere göre Türk vatandaşları.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

Bugün sabah saat 07.33' te Keçiören ilçemizde ikamet eden bir aileden baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikâyetleri alınmış olup konu ile ilgili olarak derhal sağlık ekipleri görevlendirilmiştir. Emniyet, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerimizden alınan bilgiye göre durumdan etkilenen 7 vatandaşımızın olduğu, ilk bulgulara göre şahıslarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğü değerlendirilmiştir.



Hastanelere nakilleri sağlanan şahıslardan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, diğer vatandaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Söz konusu bina ve çevresinde gerekli tedbirler alınmıştır. Olayın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme ve araştırmalar Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde uzman ekiplerce sürdürülmektedir.