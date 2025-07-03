Ankara'da tartıştığı eşinin yakınlarını bilerek ezdiği öne sürülen koca, tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, eşiyle tartışan C.Y., bir süre sonra eşinin bulunduğu yere tekrar döndü.

Eşinin yakınları tarafından içeriye alınmayan C.Y., duruma sinirlenerek aracını kendisine engel olmaya çalışan kişilerin üzerine sürdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aracın altında kalan C.Y.'nin baldızı ağır yaralanırken, eşi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan C.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

C.Y.'nin kullandığı aracın pedallarını karıştırdığı ve yanlışlıkla gaza bastığı ileri sürüldü.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE OLMASI ÜZÜCÜ"

Ailenin komşusı Mine İrgun, şunları söyledi:

Bildiğim kadarıyla eşler arasında tartışma çıkmış. Aralarında husumet olduğunu söylediler. Adam içeriye girmeye çalışmış ama kadının ailesi izin vermemiş. O da bu duruma sinirlenmiş.



Üzerinden geçtiği kadının durumu ağırmış ama daha iyiye gidiyormuş. Kamera kayıtlarını izledim. Çok zor ve acı bir durum. Özellikle çocukların önünde olması üzücü.