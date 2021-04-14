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    Ankara'da teknikerin bahçede beslediği pitbulla el konuldu

    Hayvanseverlerin şikayeti üzerine veteriner teknikerinin bahçesinde beslediği yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğe el konulurken, köpeğin sahibi, belediye ekiplerine tepki gösterdi.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:52
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    Ankara'da teknikerin bahçede beslediği pitbulla el konuldu

    Ankara’nın Çankaya'nın Yeşilkent Mahallesi İmrahor Caddesi’nde bahçedeki köpeklerin, sokağa çıkıp başka köpeklere saldırdığını görenler, görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaştı.

    Tepkiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, gece geç saatlerde veteriner teknikeri Halil İbrahim K.'ye ait bahçeye baskın yaptı.

    PİTBULLA EL KONULDU

    Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile hayvanseverlerin de bulunduğu baskında bahçede yapılan kontrollerde 1 Kangal, 2 melez, 1 de yasaklı ırk pitbull olan 4 köpek bulundu.

    Belediye ekipleri, şikayetler üzerine pitbull cinsi köpeği ilaçla uyutarak Mamak Belediyesi’ne ait hayvan barınağına götürdü.

    Ankara da teknikerin bahçede beslediği pitbulla el konuldu #1

    TEPKİ GÖSTERDİ

    Halil İbrahim K., beslediği tüm köpeklerin kısırlaştırıldığını, pitbull cinsi köpeği asla dışarı salmadığını ifade etti.

    Kavgaya karışan köpeğin pitbull olmadığını öne süren Halil İbrahim K., köpeğine el konulmasına tepki gösterdi.

    Ankara da teknikerin bahçede beslediği pitbulla el konuldu #2

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