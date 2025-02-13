Ankara'da tıra arkadan çarpan araçtaki üniversiteli Caner kurtarılamadı

DHA

Ankara-Konya yolu Gölbaşı ilçesi girişinde, korkunç bir kaza meydana geldi.

V.Ç. idaresindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Bunun üzerine şoför, tırı yol kenarına çekti.

Bu sırada arkadan gelen Caner Savaş Sıvacı kontrolündeki hafif ticari araç, tıra çarptı.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Tırın altına giren araç demir yığına dönerken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünde eğitim gören Sıvacı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.