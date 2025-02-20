Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman çıkışında Y.K. yönetimindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Y.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Y.K.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor