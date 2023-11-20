Ankara'da tıra çarpan otomobildeki uzman çavuş öldü

İHA
Ankara'da TEM Otoyolu Çamlıdere mevkisinde İstanbul istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöne gitmekte olan bir tıra arkadan çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Uzman Çavuş Ö.Ö. ve Uzman Çavuş E.A. ise ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan E.A.'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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