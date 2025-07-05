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Ankara'da tırın sıkıştırdığı motosiklet devrildi: 3 yaralı

Beypazarı ilçesinde bir tır sürücüsü, tek şeritli yolda ilerleyen 3 tekerli motosikleti sıkıştırdı. Devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Ankara'da tırın sıkıştırdığı motosiklet devrildi: 3 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi.

3 tekerli motosiklet tek şeritli yolda seyrettiği sırada tır tarafından sıkıştırıldı.

Sıkışan motosikletteki 3 kişi yere düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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