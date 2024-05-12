Ankara'da trafik levhasına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü 4 yaralı
İHA

Ankara’da korkunç trafik kazası can aldı...

Bu sabah saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde lüks bir araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

Ekipler harekete geçti

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü öldü

Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.

Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)