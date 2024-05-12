Ankara'da trafik levhasına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü 4 yaralı

İHA
Ankara’da korkunç trafik kazası can aldı...
Bu sabah saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde lüks bir araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.
Ekipler harekete geçti
Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü öldü
Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandığı belirlendi.
Yaralılar tedavi altına alındı
Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.
Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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